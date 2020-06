Schon bald können sich Elena Miras' (28) Fans so heiß wie die Reality-TV-Beauty fühlen! Die einstige Love Island-Gewinnerin liebt es, ihren Traumbody in freizügigen Klamotten im Netz zur Schau zu stellen. Besonders gerne präsentiert sich die 28-Jährige in knapper Bademode. Die Freundin von Mike Heiter macht darin nicht nur eine tolle Figur – sondern daraus jetzt auch ein Business. Denn die Mama der kleinen Aylen hat eine eigene Fashion-Firma gegründet!

Schon Anfang Mai hat Elena auf ihrem Instagram-Profil veröffentlicht, dass sie die Gründerin von Aylena ist – was genau hinter dem Unternehmen steckt, war allerdings noch nicht klar. Jetzt hat die Brünette in ihrer Story das Geheimnis gelüftet. "Ich habe mir lange überlegt, was kann und will ich machen. Dann habe ich mich entschieden, Bikinis zu machen, weil ich mir denke, dass man voll oft keine schönen Bikinis findet, die gut aussehen. Ich werde mit vier Bikinis starten", offenbart sie im Netz. Die Schweizerin habe viel Zeit und Liebe in ihr Unternehmen gesteckt und sei sehr stolz auf ihre Arbeit.

"Ich glaube, eine Firma zu gründen ist gar nicht so einfach. Man braucht Mut dazu und ich habe es mir lange überlegt, bin froh, dass ich es gemacht habe", zeigt sich die Reality-TV-Bekanntheit überzeugt von sich und ihrem Unternehmergeist.

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020 in Dubai

Instagram / elena_miras Elena Miras, TV-Bekanntheit

Instagram / elena_miras Elena Miras im Februar 2020



