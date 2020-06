Fans von Prinz Oscar (4) und Prinzessin Estelle von Schweden (8) kommen aktuell so richtig auf ihre Kosten! Am Wochenende veröffentlichte das Königshaus eine süße Bilderreihe im Netz – Prinzessin Victoria von Schweden (42), ihr Gatte Daniel (46) und die beiden Kinder posierten darauf fröhlich für ihre Fans. Derartige Familien-Schnappschüsse sind normalerweise nur alle paar Monate zu sehen. Doch schon jetzt gibt es eine brandneue Aufnahme: Estelle und Oscar bezaubern mit einem putzigen Geschwisterfoto!

Zum schwedischen Nationalfeiertag, der jedes Jahr am 6. Juni stattfindet, wurden auf dem Instagram-Kanal der Familie einige Fotografien veröffentlicht. Mit Abstand die meisten Likes bekam dabei das Foto von den beiden royalen Kids: Estelle und Oscar stehen darauf Händchen haltend vor dem Stockholmer Königsschloss. Die Achtjährige trägt ein hübsches, traditionelles Gewand in Nationalfarben. Und ihr kleiner Bruder stiehlt ihr dabei fast die Show – der Vierjährige ist in einen todschicken, grauen Anzug gekleidet. Das wohl süßeste Accessoire ist aber sein strahlendes Lächeln! Sonst zeigt sich der Blondschopf auf offiziellen Fotos eher von seiner grummeligen Seite.

Auch von König Carl Gustaf (74) und seiner Frau Silvia (76) gibt es anlässlich dieses Feiertags ein neues Foto. Genau wie ihre Enkelin trägt die Königin ein traditionelles Kleid plus Bluse – allerdings mit einer Ergänzung: Den Kopf der 76-Jährigen ziert eine weiße Haube. Der Regent glänzt neben ihr in einem schlichten, mitternachtsblauen Anzug.

Prinzessin Victoria, Tochter Estelle, Königin Silvia, Prinzessin Sofia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

Prinzessin Victoria, Prinzessin Estelle, Königin Silvia, Prinz Oscar und Prinz Daniel

König Carl Gustav und Königin Silvia von Schweden

