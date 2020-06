Dominik Bruntner (27) schwebt nach wie vor auf Wolke sieben! Vor einem Jahr fand das Male-Model seine große Liebe: Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Jolina Fust (23) macht den TV-Star bis heute einfach überglücklich. Anlässlich des ersten Jahrestags des Pärchens hat Promiflash mal bei den beiden nachgehakt: Weshalb funktioniert die Beziehung der zwei wohl so gut? Die Antwort des 27-Jährigen hätte gar nicht romantischer ausfallen können!

Gegenüber Promiflash verriet Domi: "Ich glaube, da wir uns nicht nur lieben, sondern auch wie beste Freunde sind und alles und jede Sekunde miteinander teilen." Seitdem die zwei zusammen sind, haben sie wohl jede freie Minute miteinander verbracht – und es werde einfach bis heute nicht langweilig. Vermutlich auch, weil die Blondine und der Beau so viele Gemeinsamkeiten haben: "Ob Berufliches, Hobbys oder Privates... Wir merken einfach so oft, wie gleich wir eigentlich sind", schwärmte der ehemalige Temptation Island-Verführer.

Das bedeute aber nicht, dass sich Jolina und Dominik noch nie gestritten hätten – allerdings meistern die zwei auch derartige Hürden: "Wenn jemandem mal etwas nicht passt, reden wir darüber und dann ist auch wieder alles gut. Wir sind in dem einen Jahr wirklich zu einem unschlagbaren Team zusammengewachsen, und auch wenn viele denken, wir wären verrückt, können wir auch gar nicht mehr ohne einander", bekannte der Influencer, der seine bessere Hälfte nicht mehr missen möchte.

Instagram / dominikbruntner Jolina Fust und Dominik Bruntner

Instagram / dominikbruntner Dominik Bruntner und Jolina Fust

Instagram / dominikbruntner Jolina und Dominik Bruntner



