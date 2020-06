Da macht sich aber jemand in Nikki Bellas (36) Bauch ganz schön bemerkbar! Seit Januar ist die ehemalige Profi-Wrestlerin von ihrem Verlobten Artem Chigvintsev schwanger. Ihr Babyglück teilt sie ganz unverblümt mit ihrer Anhängerschaft. Durch die aktuellen Auflagen kann ihr großer Traum von einer Hochzeit noch nicht stattfinden, dafür macht der Spross in ihrem Bauch die Sportlerin offenbar jeden Tag glücklicher: Jetzt spürt Nikki die ersten Tritte ihres Babys!

In einer Instagram-Story teilte die Fitnessliebhaberin ihre Lieblingstageszeit: mit Artem im Bett liegen – und dabei passierte etwas ganz Wundervolles. "Oh, das Baby tritt gerade", verkündete die 36-Jährige. "Ich liebe die Bettzeit nicht nur, weil ich super-müde bin, sondern auch, weil das Kind dann am aktivsten ist", erzählte die Brünette. "Der Bauch wird immer größer und größer. Ich kann schon die Umrisse der Füße unseres Babys fühlen", gab sie ihren Fans ein Schwanger-Update. "Es ist so schade, dass ich nicht die Tritte fühle. Ich kann sie nur von außen ertasten", zeigte sich ihr Partner dabei ganz traurig.

Nikkis Nachwuchs soll im August das Licht der Welt erblicken. Dabei kann sie ihr Schwanger-Glück mit jemanden ganz besonderen teilen: Ihre Zwillingsschwester Brie (36) ist – ungeplant – zeitgleich schwanger geworden.

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella in der 30. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Getty Images Nikki Bella und Artem Chigvintsev bei den Nickelodeon Kids' Choice Sports 2019

Anzeige

Craig Barritt/Getty Images for Monster Energy Nikki und Brie Bella in New York, Dezember 2019



