Nikki Bellas (36) Heiratspläne wurden ordentlich durchkreuzt! Die Ex-Profi-Wrestlerin erwartet zurzeit ihr erstes Baby von ihrem Verlobten Artem Chigvintsev. Als werdende Mama plaudert die 36-Jährige dabei schonungslos über intime Details und Probleme in der Schwangerschaft – und nimmt sich dabei gerne selbst auf die Schippe. Bei einem Thema kennt das Model aber gerade gar keinen Spaß: Ihre anstehende Hochzeit muss aufgrund der aktuellen Lage verschoben werden!

Im Big Demi Energy-Podcast sprach die Sportlerin darüber, dass dieser ganz besondere Tag nun vorerst in weite Ferne gerückt sei: "Diese Unsicherheit macht mich verrückt", gab die Kalifornierin zu. "Es ist schwer, sich nicht deprimiert zu fühlen in dieser Zeit, weil man sich schon fragt, wie lange das alles gehen wird", erzählte sie weiter. Unter den aktuellen Auflagen wolle sie aber nicht heiraten, war sich die US-Amerikanerin sicher. "Der Tag, an dem ich heirate, soll eine riesige Party werden. Ich will, dass alles in Erfüllung geht, was ich mir erträumt habe", stellte die Schauspielerin klar.

Hoffnung, dass dieser Tag in greifbare Nähe komme, habe sie aber dabei nicht. "Ich habe das Gefühl, das könnte noch dauern, bis ein neues Datum feststeht", zeigte sich der "Total Bellas"-Star realistisch. Dennoch kann sie sich wenigstens auf ein Jahreshighlight freuen, dem wohl nichts mehr in die Quere kommen dürfte: Nikkis Baby soll im August das Licht der Welt erblicken.

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella in der 30. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Babybauch im Jahr 2020

Anzeige

Getty Images Brie Bella und Nikki Bella im Jahr 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de