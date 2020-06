Dieser britische Royal darf sich über einen besonderen Geburtstag freuen! Für Prinz Philip (99) wird es aufgrund der aktuellen Situation zwar keine große Party geben, jedoch sei der Herzog von Edinburgh sowieso kein großer Fan von Geburtstagen. Dabei gäbe es allen Grund zu feiern, denn der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) wird stolze 99 Jahre alt! Doch damit ist Philip längst nicht der Älteste im Familienstammbaum – denn diese blaublütigen Briten lebten noch länger!

Die Mutter der Queen, Queen Mum, ging als Zweitälteste in die Geschichte ein. Sie starb im hohen Alter von 101 Jahren und 238 Tagen im März des Jahres 2002, nur sieben Wochen nach dem Tod ihrer jüngsten Tochter Prinzessin Margaret (✝71). Bis kurz vor ihrem Lebensende führte sie ein aktives Leben in der Öffentlichkeit. Doch auch dieses Alter konnte eine weitere Dame übertreffen! Prinzessin Alice, Duchess of Gloucester, wurde stolze 102 Jahre und 309 Tage alt. Sie verstarb im Oktober 2004 und zählt damit als der älteste britische Royal in der Geschichte.

Doch auch die Queen hat eine hohe Position auf der Liste inne – mit ihrem Alter von 94 Jahren belegt sie den sechsten Platz unter den ältesten Royals. Traditionell wird der Geburtstag der Monarchin mit einer feierlichen Parade geehrt, doch auch dieses Spektakel musste aufgrund der aktuellen Lage abgesagt werden.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth, Mutter von Queen Elizabeth II.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Alice (mittig) mit Prinz Henry und Prinz Richard, 1963

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de