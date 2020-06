Kim Kardashian (39) schwelgt in Erinnerungen an einen besonderen Moment! Die berühmte Reality-TV-Darstellerin ist inzwischen schon vierfache Mutter: Neben ihren kleinsten Kids Psalm (1) und Chicago (2), die beide mit einer Leihmutter zur Welt kamen, gehören auch Saint (4) und North (6) zur Rasselbande der Unternehmerin. An die Schwangerschaft mit ihrer Ältesten erinnert sich Kim nun zurück – besser gesagt an den Tag, an dem sie von dieser erfuhr!

Anlässlich des Geburtstags ihres Ehemannes Kanye West (43) veröffentlichte die Brünette in ihrer Instagram-Story einige gemeinsame Schnappschüsse. Auf einem der Bilder sieht man das Ehepaar am Tisch in einem Restaurant sitzen: Während Kanye breit in die Kamera strahlt, lächelt Kim nur leicht – vielleicht der Umstände wegen? Denn zu dem Foto schrieb die damals werdende Mutter: "Fun Fact zu diesem Pic: Ich hatte gerade herausgefunden, dass ich mit North schwanger bin und habe Kanye extra einfliegen lassen!" Ihr Liebster habe sie dann zum Essen ausgeführt, damit es ihr besser gehe.

Dieser Moment ist inzwischen schon mehr als sieben Jahre her – und Töchterchen North geht bereits zur Schule. Die Kleine soll zudem schon ganz schön frech und dominant sein, wie Kim zuletzt scherzhaft verriet: "Sie hat die Kontrolle im Haus übernommen!"

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Kanye West und ihren Kindern Saint, Psalm, Chicago und North

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian während ihrer ersten Schwangerschaft 2013

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Tochter North



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de