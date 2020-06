Lea Michele (33) verspricht Besserung. Die Glee-Darstellerin geriet in ein regelrechtes Kreuzfeuer: Nachdem ihre ehemalige Kollegin Samantha Marie Ware Anfang Juni im Netz offenbart hatte, wie schlecht sie von Lea Michele am Set behandelt worden sei, meldeten sich immer mehr vermeintliche Mobbingopfer zu Wort. Einstige Co-Stars werfen der Schauspielerin unter anderem vor, ihnen gegenüber respektlos gewesen zu sein, sie teilweise laut beschimpft oder diskriminiert zu haben. Nach Aussage eines Insiders sollen solche Situationen aber von nun an nicht mehr vorkommen!

"Sie hört zu, sie hört, was alle sagen und will sich entschuldigen. Das ist ihre Vergangenheit und sie will verantwortungsvoll mit diesen Dingen umgehen", erklärte ein Vertrauter von Lea Michele gegenüber The Post. Tatsächlich sollen die heftigen Vorwürfe für die 33-Jährige ein Schock gewesen sein, sie hätten wie "ein Weckruf" auf sie gewirkt. "Sie ist emotional und ich weiß, dass es viele Tränen gab. Es ist viel Stress. Sets sind unbeständige Orte, aber es gibt keine Entschuldigung für ihr Benehmen und sie weiß das", gab die Quelle weiter preis.

Doch auch Lea selbst äußerte sich via Instagram schon zu den Anschuldigungen. In einem längeren Instagram-Post schrieb sie: "Ich entschuldige mich für mein Verhalten und für den Schmerz, den ich verursacht habe." Sie könne sich an die spezifischen Aussagen von sich nicht erinnern, habe sich aber die Kritik zu Herzen genommen. In Zukunft wolle sie "ein besserer Mensch" sein.

Getty Images Schauspielerin Lea Michele

Getty Images Samantha Marie Ware, Schauspielerin

Getty Images Lea Michele, Schauspielerin



