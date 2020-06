Nanu, wer kommt denn da? Das neu aufgelegte ProSieben-Format Beauty & The Nerd geht am Donnerstag in die nächste Runde. In der Kuppelshow treffen sieben eitle Damen und sieben "Nerds" aufeinander, die Paare bilden müssen und dann ihre Zeit gemeinsam in einer Villa verbringen dürfen. Dem Sieger-Couple winken ein Umstyling sowie 50.000 Euro. Nachdem in den vergangenen Folgen die Pärchen bereits zueinandergefunden haben, bringt ein Neuzugang nun alles durcheinander.

Mit diesen Kandidaten hätten Nerds und Beautys wohl am wenigsten gerechnet: Ein weiteres Pärchen kommt hinzu, und das hat es in sich. Diesmal ist nicht die Dame die Beauty, sondern der männliche Part. Jenny und Chris kämpfen nun auch um den Sieg. Damit alle sofort wissen, mit wem sie es zu tun haben, macht Chris gleich zu Beginn eine Ansage: "Jenny und ich sind zum Gewinnen hier. Hier geht es immerhin um 50.000 Euro." Einige Nerds tun sich schwer mit dem neuen Teilnehmer. Sven ist nicht gerade begeistert: "Der Typ sieht unglaublich gut aus. Da könnte man schon so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe bekommen, weil die Beautys ihn natürlich die ganze Zeit anschmachten."

Nicht nur die Nerds haben festgestellt, dass Chris einiges hermacht. Auch seine Partnerin Jenny ist angetan von dem Muckimann."Ziemlich gut sieht er aus. Gut gebaut, ich dachte im ersten Moment, Bodybuilder. Ich bin zufrieden", schwärmt sie.

© ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Der "Beauty & The Nerd"-Cast von 2020

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Flamur, Illya, Sven K., Julien, Elias, Dion und Sven L. bei "Beauty & The Nerd"

ProSieben/Kay Kirchwitz/Simon Dannhauer Kim, Karina, Malin, Annabel, Emmy, Victoria und Selina bei "Beauty & The Nerd"



