Lucy (21) spricht offen über ihr Liebesleben! Vor Kurzem hat die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin das Beziehungs-Aus mit ihrem Freund Mirko verkündet. Die Trennung kam jedoch alles andere als plötzlich, sondern hatte sich langsam angebahnt – dabei wurde während der Show immer wieder berichtet, wie sehr Mirko der 21-Jährigen den Rücken stärken würde. Könnte es also doch noch ein Liebes-Comeback geben?

Im Interview mit Promiflash erzählte die 21-Jährige: "Also ich sage niemals nie. Das sollte man ja generell nie machen, aber dazu kann ich auch nichts sagen." Warum genau ihre Partnerschaft mit dem Brünetten scheiterte, verriet Lucy bislang noch nicht. Dass die Transgender-Beauty ihre geschlechtsangleichende Operation noch nicht hatte, sei in der Partnerschaft aber nie ein Streitthema gewesen. Sie wolle eine ganze normale Beziehung führen und nicht immer wieder auf das Thema zu sprechen kommen: "Beziehungen können bei mir scheitern, aber dann sollen sie auch an Gründen scheitern und nicht, weil ich trans bin."

Mittlerweile ist Lucy über den Trennungsschmerz hinweg: "Das ist ja immer die Sache, die einem die Leute sagen, wenn man in tiefem Liebeskummer versunken ist: Die Zeit heilt alle Wunden." Erst als sie sich das immer wieder bewusst gemacht hatte, habe sie ihre Trauer überwinden können.

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Ex-GNTM-Kandidatin Lucy und ihr Freund Mirko

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, GNTM-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / lucy.gntm2020.official Lucy, GNTM-Kandidatin 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de