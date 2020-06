Happy Birthday, Adriana Lima (39)! Das Supermodel feiert heute bereits ihren 39. Geburtstag. Hinter dem Victoria's Secret-Engel liegt eine unglaubliche Karriere: Mit 16 nahm sie an dem Modelwettbewerb Brazil's Ford Supermodel teil und belegte dort den ersten Platz, sodass sie sich für den Supermodel of the World Contest qualifizierte. Hier landete sie auf Rang zwei. Seitdem ging es immer weiter hoch hinaus – und es fällt auf, dass sich die Laufstegschönheit über die Jahre wenig verändert hat!

Adriana, die mittlerweile Mutter von zwei Töchtern ist, schlüpfte mit 1991 das erste Mal in die sexy Unterwäsche von Victoria's Secret und meisterte ihre erste Show mit Bravur. Ganze dreimal durfte sie außerdem schon den Fantasy Bra präsentieren. 2018 entschied sie sich dann nach 19 Jahren ihre Karriere als VS-Engel zu beenden. "Wenn du einmal ein Engel bist, bist du immer ein Engel", sagte sie einmal im Interview mit People. Vergleicht man nun Schnappschüsse von ihren Model-Anfängen mit Bildern von heute, wird schnell deutlich, dass der Beauty keinerlei Zeichen von Alterung anzusehen sind. Um sich fit zu halten, treibe sie selbstverständlich viel Sport: "Wenn es eine Sache gibt, die ich wirklich liebe, dann ist es Boxen. Es ist gut für alle Muskeln im Körper, es macht Spaß und man fühlt sich super-stark", erzählte sie in einem Interview mit Glamour.

In den letzten Jahren bewies die Beauty außerdem, dass sie Karriere und Familie wunderbar unter einen Hut bekommt. Ihren Job als Model wolle das Geburtstagskind auch noch lange nicht an den Nagel hängen. Gegenüber der New York Post versicherte sie einmal: "Meine Mission ist es, solange dabei zu sein, wie mein Körper es zulässt."

Getty Images, ActionPress Collage: Adriana Lima heute und früher

Getty Images Adriana Lima, November 2002

Getty Images Adriana Lima, November 2002

