Luca Hänni (25) und Christina Luft (30) könnten kaum besser miteinander harmonieren! In der diesjährigen Let's Dance-Staffel ließen der Sänger und die Profitänzerin die Gerüchteküche ordentlich brodeln: Durch ihre vertrauten Performances vermuteten einige Zuschauer sogar, dass sich die beiden fernab des Tanzparketts näher gekommen sein könnten – das stritt das Duo bisher allerdings ab. In Lucas neuem Musikvideo zur Single "Diamant" steht die Choreografin dem gebürtigen Schweizer jetzt erneut zur Seite. Doch wie lief der gemeinsame Dreh ab?

"Der Dreh mit Christina und dem ganzen Team war genial, wir haben uns super verstanden", verriet Luca gegenüber Bild. Passend zum emotionalen Song verkörpern die beiden im Clip ein verliebtes Pärchen. Dabei kommt es zwischen dem Tanzpaar auch zu äußerst heißen Szenen. Für Luca und Christina keine neue Herausforderung mehr: "Wir sind tänzerisch ja mittlerweile ein eingespieltes Team", schwärmte die 30-Jährige.

Für die Aufnahmen drehten der ehemalige DSDS-Kandidat und die Turniertänzerin an verschiedenen Orten in Berlin. Neben der Arbeit darf aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen: "Wir lachen immer noch viel zusammen", erinnert sich Luca an die gemeinsamen Momente mit Christina. Bereits während des Trainings zur Tanzshow überraschten die beiden ihre Fans mit regelmäßigen Grimassen-Selfies.

Instagram / lucahaenni1 Luca Hänni, Sänger

Instagram / christinaluft Christina Luft, Sportlerin

Instagram / christinaluft Luca Hänni und Christina Luft, Mai 2020



