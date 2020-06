Ashley Roberts (38) wurde Anfang der 2000er mit der Girl-Band The Pussycat Dolls ein Star. Seitdem ist sie auf den roten Teppichen dieser Welt zu Hause und weiß einfach immer, wie man einen glamourösen Auftritt hinlegt. Erst kürzlich hat sie innerhalb weniger Tage coolen Outfits präsentiert: Ashley strahlte in drei ziemlich unterschiedlichen Looks – von blumig bis schwarz war alles dabei!

Vor einer Woche erwischten Paparazzi die 38-Jährige vor den Global Radio Studios. In einem schwarzen Flatterkleid und coolen Boots machte die Musikerin eine ziemlich gute Figur. Am Dienstag ging es die Blondine da dann schon etwas bunter an: In einem Blusenkleid mit auffälligem Print strahlte Ashley auf den Straßen Londons mit der Sonne um die Wette. Nur einen Tag später entschied sich die Pussycat-Dolls-Beauty für einen beigefarbenen Overall, der ihre schlanke Taille besonders gut zur Geltung gebracht hat.

Die aktuellen Bilder von Ashley zeigen offensichtlich, dass es ihr wieder gut geht – denn erst Anfang des Jahres hatte sie sich von ihrem Freund Giovanni Pernice getrennt. "Ashley und ich haben beschlossen, uns als Paar zu trennen. Wir bleiben weiterhin befreundet und wünschen uns gegenseitig für die Zukunft alles Gute", so ihr Ex-Freund in seinem damaligen Trennungsstatement auf Twitter.

ZUMAPRESS.com / MEGA Ashley Roberts, TV-Star

ZUMAPRESS.com / MEGA Ashley Roberts, Bandmitglied der Pussycat Dolls

Getty Images Collage: Ashley Roberts mit ihrem Ex Giovanni

ZUMAPRESS.com / MEGA Ashley Roberts, Musikerin



