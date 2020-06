Sarah Harrisons (29) Babybauch wird immer praller! Mittlerweile kann die YouTuberin nicht mehr verbergen, dass sie und ihr Mann Dominic Harrison (28) ein zweites Kind erwarten. Im Netz hält die Beauty ihre Community mit regelmäßigen Updates auf dem neuesten Stand. Inzwischen befindet sich die werdende Zweifach-Mutter schon in der 32. Schwangerschaftswoche. Auf der Zielgeraden vor der Geburt scheint sich auch die Kleine noch mal ordentlich breit zu machen: Sarahs Bauchmitte wurde noch dicker!

"Ich hatte gestern den ganzen Tag über so richtige Dehnungs- und Spannungsgefühle im Bauch, ich weiß gar nicht, wie man das richtig beschreiben soll", erklärte Sarah ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Aber das ungewohnte Gefühl hatte offenbar erfreuliche Folgen: "Ich glaub, die Kleine hat noch mal einen richtigen Wachstumsschub gemacht", verriet die schwangere Blondine und rieb stolz ihre Babykugel.

"Mein Bauch ist jetzt schon riesig. Ich weiß gar nicht, wo der noch hinwachsen soll", scherzte der Webstar voller Vorfreude auf die anstehende Geburt – und sorgte in seinem neuesten YouTube-Clip für Klarheit: Die 29-Jährige legte ein Maßband an – demnach hat ihr Bauch bereits einen Umfang von 99 Zentimetern. Außerdem soll sie bisher schon 10,4 Kilogramm an Zusatzgewicht mit sich herumtragen.

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Dominic Harrison, YouTube-Stars

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah und Mia Rose Harrison im Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de