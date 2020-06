Sie genießen ihre Zeit als Familie in jeder Hinsicht! Seit über einem Jahr ist Eva Longoria (45) mittlerweile Mutter eines Sohnemanns – und die Schauspielerin scheint in ihrer neuen Rolle voll und ganz aufzugehen. Das beweisen immer wieder niedliche Mama-Sohn-Schnappschüsse, die die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin stolz auf ihren Social-Media-Profilen teilt. Jetzt gibt es wieder brandneue Fotos, die das niedliche Duo beim gemeinsamen Spielen im Park zeigen.

Diesmal ist es allerdings nicht Eva, die die Bilder ins Netz stellt – nein, Paparazzi erwischten die beiden in einem Park in Los Angeles. Gut gelaunt flitzt der einjährige Santiago (1) über den Rasen, während seine bekannte Mama ihn wachsam im Auge behält. Wie weitere Pics der Fotografen zeigen, gesellt sich auch noch Evas Mann José Antonio Bastón (52) dazu und trägt seinen Wonneproppen im Anschluss auf den Schultern durch die Straßen von L.A..

Aufmerksamen Beobachtern fällt beim Anblick der Aufnahmen ein besonders süßes Detail auf: Der Kleine trägt nicht irgendein T-Shirt mit einem x-beliebigen Print: Das weiße Oberteil ist mit einem Pärchenfoto von Eva und José bedruckt.

MEGA Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago im Park

MEGA Eva Longoria mit ihrem Mann José und Sohnemann Santiago

MEGA Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago im Park

