Die Queen (94) lässt sich nicht die Laune verderben! Auch wenn der Geburtstag der Königlichen Hoheit schon einihe Wochen zurückliegt – gefeiert wird der Ehrentag traditionell erst im Juni mit dem absoluten Royal-Event des Jahres: Der großen Trooping-the-Colour-Parade. Ende März wurde wegen der aktuellen Gesundheitslage allerdings verkündet, dass der riesige Militärmarsch ausfallen wird. Dennoch ließ sich Elizabeth II. ein Geburtstagsevent nicht nehmen – sie feierte die Party im kleinen Kreis. Jetzt gibt es erste Bilder von den Festlichkeiten.

Wie die Aufnahmen zeigen, genoss das Oberhaupt der britischen Königsfamilie anstatt einer Mega-Parade nur eine kleine Militärzeremonie vor Schloss Windsor. In einem türkisen Einteiler der Designerin Angela Kelly nahm die royale Lady zwischen zwei Soldaten auf einem Stuhl Platz und genoss freudestrahlend die Show. Während zuvor noch angekündigt wurde, dass auch ihr Ehemann Prinz Philip (99) an dem Event teilnehmen würde, sieht es auf den Fotos ganz danach aus, als habe nur die Queen selbst die Trooping-the-Colour-Zeremonie besucht.

Auch wenn sich die Fans der Family sicherlich über die neuesten Bilder der 94-Jährigen freuen – ganz zufrieden dürften sie in Anbetracht der kleinen Feier wohl nicht sein. Immerhin bekommt die Queen normalerweise an diesem besonderen Tag alle Mitglieder des Königshauses zu sehen. Die berüchtigten Gruppenaufnahmen auf dem Balkon des Buckingham Palastes wird es in diesem Jahr nicht geben.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. beim Trooping the Colour 2020

Anzeige

Getty Images Die Queen beim Trooping the Colour 2020

Anzeige

Press Association / ministryofdefence Trooping the Colour 2020

Getty Images Die britische Königsfamilie bei der Trooping the Colour-Parade 2019

Getty Images Die Queen beim Trooping the Colour 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de