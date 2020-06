Hinter diesem Namen verbirgt sich eine traurige Geschichte! 2006 wurde die erste leibliche Tochter von Angelina Jolie (45) und Brad Pitt (56) in Namibia geboren – ihre Promi-Eltern nannten sie Shiloh Nouvel (14). Neben den außergewöhnlichen Namen ihrer Geschwister Maddox Chivan (18), Pax Thien (16), Zahara Marley (15), Vivienne Marcheline (11) und Knox Léon (11) sticht ihrer eigentlich nicht besonders hervor. Aber Angelina verriet: Der Name "Shiloh" ist auf einen tragischen Moment in ihrer Familiengeschichte zurückzuführen!

Gegenüber Vanity Fair erzählte die Schauspielerin die herzzerreißende Story hinter dem Namen ihrer Tochter. "So wollten meine Eltern ihr erstes Kind nennen. Es sollte Shiloh Baptist heißen, aber das Baby erblickte nie das Licht der Welt. Meine Mutter erlitt eine Fehlgeburt", offenbarte die "Maleficent"-Darstellerin. "Ich habe diesen Namen immer gemocht. Ich habe ihn benutzt, um mich unter falschem Namen in Hotels einzuchecken, als ich mich mit Brad traf", gab die Filmregisseurin zu.

"Shiloh" habe aber auch eine biblische Bedeutung, verriet die 45-Jährige. Der Name heiße im Hebräischen so viel wie "Der Friedensbringer" oder "Ort der Ruhe". Mit der Namensgebung wolle sie ihre Kinder jedoch in keine bestimmte religiöse Richtung lenken – sie wolle sie über alle Religionen informieren, damit sie selbst darüber entscheiden können: "Sie können sich eine aussuchen oder alle studieren", erklärte Angelina.

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt im Jahr 2017

Getty Images Angelina Jolie mit ihren Töchtern Zahara Marley Jolie-Pitt und Shiloh Jolie-Pitt im Jahr 2015

Getty Images Angelina Jolie und ihre Kinder bei der Premiere von "Maleficent 2: Mächte der Finsternis"



