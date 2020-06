Bei Angelina Jolie (45) spielt das Alter offenbar keine Rolle! Bereits in jungen Jahren entdeckte die US-Amerikanerin ihre Leidenschaft zur Schauspielerei. Inzwischen zählt die attraktive Aktrice zu einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen der Welt. Dabei ist sie neben ihrem Talent vor der Kamera aber auch durch ihr optisches Auftreten ein echter Hingucker. Heute hat Angelina jedenfalls allen Grund zur Freude: Sie wird 45 Jahre alt!

Angelina ist eben einfach ein Multitalent. Mit ihren roten Lippen, den großen blauen Augen und der dunklen Wallemähne brachte das heutige Geburtstagskind schon so einige männliche und auch weibliche Zuschauer um den Verstand. Doch die stolze sechsfache Mutter kann neben so viel Sex-Appeal auch ihre toughe Seite zeigen: 2001 schlüpfte Angelina erstmals in die Rolle der Abenteuerfigur Lara Croft und bewältigte in der Filmreihe zahlreiche Herausforderungen – und das nicht nur mit den Waffen einer Frau.

Vor dem Älterwerden hat Angelina allerdings keine Angst – ganz im Gegenteil: "Natürlich sehe ich mich altern, und ich liebe es! Denn das bedeutet, dass ich lebe", verriet die Oscar-Preisträgerin vor einigen Jahren in einem Interview mit dem InStyle-Magazin.

Angelina Jolie, Hollywood-Star

Angelina Jolie, Schauspielerin

Angelina Jolie, TV-Star



