Cathy Hummels (32) plaudert aus dem Nähkästchen! Im Januar 2018 brachte das Model sein erstes Kind zur Welt. Söhnchen Ludwig (2) ist der ganze Stolz der Beauty und ihrem Mann, Profifußballer Mats Hummels (31). Im Netz versorgt die Influencerin ihre Community mit regelmäßigen Schnappschüssen aus dem Alltag der kleinen Familie. Jetzt verriet die Mutter ein weiteres Detail über ihren inzwischen zwei Jahre alten Sprössling: Ludwig war früher regelrecht süchtig nach seiner Babyflasche!

"Ich habe ihn nur schwer von der Milchflasche wegbekommen. Der war süchtig nach der Flasche", verriet Cathy in der Talkshow MDR Riverboat. Doch das Thema Essen führt auch heute noch regelmäßig zu Problemen: "Ludwig ist ein schwieriger Esser, er mag nur das, was er kennt", erklärte die 32-Jährige. Dabei legt die Unternehmerin offenbar großen Wert auf eine gesunde Ernährung. Im Frühjahr dieses Jahres brachte Cathy sogar ihr eigenes Kochbuch "Das Zuckerfrei-Kochbuch für Kinder" auf den Markt. Die dort aufgelisteten Rezepte ließ die dunkelhaarige Schönheit sogar von einer Kinderärztin optimieren: "Es ist alles medizinisch belegt", bemerkte Cathy.

Doch am Allerliebsten scheint klein Ludwig den Kochlöffel selbst in die Hand zu nehmen. Im März teilte die gebürtige Dachauerin via Instagram eine süße Aufnahme von dem kleinen Knirps in seiner Spielküche. Wie ein waschechter Profi trug Cathys Sohn neben einer Schürze sogar eine gemusterte Kochmütze.

Getty Images Cathy Hummels, Moderatorin

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit Söhnchen Ludwig, Juni 2020

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels' Sohn Ludwig



