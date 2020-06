Nun hatte Michelle Dahmen die sogenannte Qual der Männer-Wahl! Nachdem die 24-Jährige in dem Match über die Sex-Zahl der Are You The One?-Männer am besten abgeschnitten hatte, durfte sie sich danach zwei Herren für romantische Dates aussuchen. Die Wahl der Automobilverkäuferin fiel auf René (29) und auf Juliano – und mit einem der beiden ging es schlussendlich sogar direkt in die Match-Box!

Nach flotten Jet-Ski-Touren führte die Brünette mit dem ruhigen IT-Techniker und mit dem Personal-Trainer ziemlich angeregte Gespräche. Ihre anderen Mitbewohner glaubten allerdings nur an eine Konstellation: René und Michelle – die sie somit am Abend in den Raum der Wahrheit schickten. "Ich würde mich freuen, wenn wir ein Match sind, weil wir verstehen uns echt gut [...], die Anziehungskraft war auch auf jeden Fall da", meinte die Beauty aus Herzogenrath – und siehe da: Die zwei sind tatsächlich ein Perfect Match!

Während René und Michelle bis über beide Ohren strahlten, konnte eine weitere Person sich nicht wirklich über dieses Resultat freuen: Luisa hatte schon mehrfach ihre Gefühle für den Blondschopf betont! "Klar, es ist natürlich ein bisschen hart für mich jetzt [...], er wird sie halt kennenlernen wollen", befürchtete die 23-Jährige.

