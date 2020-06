Wird Micaela Schäfer (36) etwa nie einen Ehering am Finger tragen? Neben ihrem Erfolg als Erotikmodel scheint momentan auch privat alles glatt zu laufen: Die Beauty hat im vergangenen Jahr offenbar ihre große Liebe gefunden. Seit einigen Monaten gehen Mica und der Berliner Restaurantbesitzer Adriano Hess gemeinsam durchs Leben. Läuten etwa bald schon Hochzeitsglocken? Von wegen – im Interview mit Promiflash offenbarte Micaela, dass sie nie heiraten möchte!

"Ich bin sehr glücklich mit meinem Freund, aber Heiraten ist bei mir auch so ein altmodisches Ding", erklärte Micaela gegenüber Promiflash. Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin brauche kein offizielles Liebesbekenntnis in Form einer Ehe, um glücklich zu sein. In ihrem Bekanntenkreis habe sie einige Freunde, die sich gerade scheiden lassen oder das schon hinter sich haben. Auf derartige Rosenkriege könne die Berlinerin getrost verzichten: "Da hab ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich will mit Heiraten und Kindern nichts zu tun haben!"

Somit dürfte klar sein, dass auch die Familienplanung bei Micaela abgeschlossen ist. Mit einem prallen Babybauch kann sich die 36-Jährige ohnehin nicht anfreunden: "Ich finde schwangere oder hochschwangere Frauen nicht erotisch", verriet Mica bereits vor einigen Monaten. Und auch ihr Liebster verspüre keinen Kinderwunsch.

Getty Images Micaela Schäfer, Erotikmodel

Getty Images Micaela Schäfer im Februar 2013

Getty Images Micaela Schäfer, Model



