Ärger für Travis Scott (29)! Der US-Amerikaner startete in den vergangenen Jahren richtig durch: Mit Songs wie "Butterfly Effect" und "Goosebumps" gewann der Rapper eine riesige Fangemeinde und räumte unter anderem einen Billboard Music Award ab. Auch sein neuer Track "Highest in the Room" kam bei den Bewunderern des Songwriters super an – doch dieser sorgt nun für Stress: Ein dänischer Produzent beschuldigt Travis, eine Melodie des Lieds von ihm geklaut zu haben!

Das berichtet nun TMZ: Demnach behaupte der dänische Musikproduzent Benjamin Lasnier, der immer wieder Melodien und Beats für bekannte Künstler erstellt, eine Gitarrenmelodie aus "Highest in the Room" stamme von ihm. Er habe diesen Part zuletzt an verschiedene Produzenten geschickt, unter ihnen auch Jamie Lepr, mit dem Travis zusammenarbeitet. Jedoch habe Lasnier keinen Deal mit dem Tontechniker gemacht und ihm damit nicht offiziell gestattet, seine Parts zu benutzen. Entsprechend überrascht sei er gewesen, sein Produkt nun in Travis' Song zu hören und fordere nun einen Anteil an den millionenschweren Einnahmen von "Highest in the Room".

Travis selbst scheint dieser Vorwurf jedoch nicht besonders zu interessieren: Wie ein Bekannter des Musikers gegenüber dem Nachrichtenportal erklärte, sei das Ganze für den On-Off-Freund von Kylie Jenner (22) nur ein Streit zwischen den Produzenten. Er habe damit nichts zu tun.

