Wird jetzt etwa genauer hingeschaut? Vor Kurzem sorgten Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) für ordentlich Aufruhr im britischen Königshaus – der Grund: Sie legten ihre royalen Aufgaben ab, ließen ihr altes Leben in Großbritannien hinter sich und zogen nach Los Angeles in die USA. Will Queen Elizabeth II. (94) solche Schlagzeilen in Zukunft womöglich vermeiden? Jetzt soll die Monarchin ein besonderes Auge auf Prinz William (37) und Herzogin Kate werfen!

In der Dokumentation William & Kate: Too Good To Be True wird aktuell ein Blick hinter die Kulissen der Beziehung von William und Kate geworfen. Dabei offenbarte der Adelsexperte Tom Quinn, dass die Monarchin und Prinz Philip (99) derzeit besonders argwöhnisch sind. "Die Queen und der Herzog von Edinburgh werden das Geschehen sehr aufmerksam beobachten, vor allem, wenn man bedenkt, dass jüngere Royals in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht haben", verriet der Experte. Dabei sei es der 94-Jährigen besonders wichtig, dass sich diese "Fehler" nicht wiederholen.

Allerdings benannte Tom die angesprochenen "Fehler" in der Doku nicht. Es lässt sich also nur spekulieren, welche Ereignisse die Queen letztendlich dazu bewegt haben, ihren Enkel und seine Gattin genauer unter die Lupe zu nehmen.

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de