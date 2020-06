Laura Müller (19) zeigt gerne, was sie hat! Die zukünftige Ehefrau von Michael Wendler (47) lässt ihre Fans fast rund um die Uhr an ihrem Alltag teilhaben. Erst kürzlich teilte das Paar auf Social Media mit, dass es sich nun ein Boot zugelegt hat. Auf diesem verbringen die beiden jetzt ihre Freizeit und genießen das schöne Wetter in Miami. Dabei weiß die 19-Jährige, wie sie sich und ihren traumhaften Body gekonnt in Szene setzt!

Auf Instagram präsentierte sich die ehemalige Let's Dance-Kandidatin schon häufig in knappen Bikinis oder Oberteilen mit tiefem Ausschnitt – mit einer solchen Figur kann man sich schließlich durchaus sehen lassen. Mit den steigenden Temperaturen in ihrer Wahlheimat Miami postete sie nun noch öfter Storys, in denen sie sich in knapper Bademode zeigt. In den neuesten Aufnahmen fiel eine Sache aber besonders auf: ihre Brüste! In einem schwarzen Bandeau-Oberteil hüpften diese schwungvoll auf und ab. Das scheint Laura aber ganz und gar nicht zu stören. Warum auch, wenn sie von ihrer Community so viel Zuspruch für ihren Körper bekommt. "Du bist so hübsch und inspirierend", kommentierte ein Follower ein Bild von ihr.

Doch Laura ist nicht die einzige Promi-Dame, die ihre üppige Oberweite in den sozialen Netzwerken darbietet. Auch Influencerin Anne Wünsche (28) veröffentlicht immer wieder Schnappschüsse von sich im Netz, bei denen ihr Dekolleté ins Auge fällt. Die wohl berühmtesten Brüste dürften jedoch Hans und Franz sein, wie Heidi Klum (47) sie selbst getauft hat.

Anzeige

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Juni 2020

Anzeige

Instagram / Laura M. Laura Müller, Influencerin

Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de