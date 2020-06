Lisa und Lena (18) klären über ihre Zukunftspläne auf! Die Zwillinge feiern seit 2016 auf der Kurzvideo-Plattform TikTok, damals noch Musical.ly, mit ihren Tanzvideos große Erfolge und wurden dadurch weltberühmt. Jetzt sind die Webstars 18 Jahre alt geworden – und in einem Alter, da viele ihr Elternhaus verlassen und sich eine eigene Wohnung suchen: Steht das nun auch bei Lisa auf dem Programm?

In einem YouTube-Video verrieten die zwei Netz-Bekanntheiten der Moderatorin Aminata Belli, dass sie zunächst bei ihren Eltern wohnen bleiben wollen. "Also ich habe nicht vor, auszuziehen. Ich genieße es echt zu Hause (...), gerade in Stuttgart. Das habe ich jetzt echt schätzen gelernt", machte Lena klar. Ganz außer Frage stand das Verlassen des Elternhauses aber nicht. "Wir haben uns das tatsächlich lange überlegt", verriet Lisa. Denn sowohl beruflich als auch von der Atmosphäre her würde die beiden Berlin als Wohnort ziemlich reizen: "Dann waren wir aber mal eine ganze Woche dort und haben gedacht: 'Wir müssen wieder nach Hause.'"

Darüber hinaus wissen Lisa und Lena auch die Vorteile des Hotels Mama noch sehr zu schätzen: "Ich finde es echt cool, noch bei der Familie zu leben", betonte Lena. Es gehe ihr aber auch um die gemeinsame Zeit, die sie mit ihren Liebsten so noch einfacher verbringen könne.

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Influencer

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, TikTok-Stars

Instagram / lisaandlena Lisa und Lena, Zwillinge



