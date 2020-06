Clemens Löhr (52) lässt seine GZSZ-Zeit Revue passieren! Im Juni 2009 hatte der Schauspieler in der RTL-Vorabendserie die Rolle des Fotografen Alexander Cöster übernommen, der zuvor von seinem Kollegen Nik Breidenbach gespielt worden war. Nach fast elf Jahren wurde im vergangenen Mai dann jedoch bekannt gegeben: Der 52-Jährige steigt bei GZSZ aus. Aus diesem Grund erinnert er sich nun an seine schönsten Serienmomente zurück!

"Wie ich selbst, so natürlich auch Alexander Cöster... wir sind beide Familienmenschen und das werde ich sehr vermissen – meine Seefelds", erklärt Clemens gerührt in einem Gespräch mit RTL. Er habe Iris Mareike Steen (28) und Felix van Deventer (24), die bei GZSZ seine Ziehkinder Lilly und Jonas Seefeld verkörpern, am Set erwachsen werden sehen: "Also Jonas, sprich der kleine Felix, den habe ich erlebt, da war der gerade frisch aus der Schule raus", erinnert er sich.

Der gebürtige Frankfurter blickt in dem Interview auch auf schöne Drehmomente mit Kollegin Eva Mona Rodekirchen (44) zurück. Sie spielt bei GZSZ Alexanders Freundin Maren Seefeld und durchlebte mit ihrem Serienpartner schon einige Höhen und Tiefen. Unter anderem bekam sie ein Kind von einem anderen Mann, doch mit Alex überstand sie auch diese Beziehungskrise. Und genau diese Drehs sind Clemens besonders positiv in Erinnerung geblieben: "Das zu spielen, macht natürlich Spaß. Das ist eine Herausforderung, das war sehr schön", verrät er.

