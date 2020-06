Prinz William (37) und sein jüngerer Bruder Harry (35) nutzen seit dem Megxit moderne Technik um weiterhin in Kontakt zu bleiben! Eigentlich hält sich beständig das Gerücht, dass die beiden Prinzen zerstritten sein sollen, seit sich der 35-Jährige dazu entschlossen hatte, mit seiner Gattin Herzogin Meghan (38), eine kleinere Rolle im britischen Königshaus spielen zu wollen. Mittlerweile ist er zusammen mit ihr und Söhnchen Archie (1) nach Los Angeles ausgewandert und trotz der aktuellen Gesundheitskrise nicht nach London zurückgekehrt. Den Streit zwischen den Brüdern scheint es aber angeblich gar nicht zu geben: Zumindest halten sie per Video-Chat Kontakt miteinander!

Wie Fabulous Digital jetzt unter Berufung auf einen Insider berichtete, sei es meist kurz nach dem Abendbrot bei William und Kate (38) und die drei gemeinsamen Kinder George (6), Charlotte (5) und Louis (2) schon im Bett, wenn er Harry anruft. In Übersee sei es dann um die Mittagszeit: "William findet, dass Videoanrufe eine gute und informelle Möglichkeit sind, mit Harry in Kontakt zu bleiben und sozusagen an seinem Leben teilzuhaben", verriet die Quelle. Die Calls würden unter vier Augen stattfinden und zwar nicht in dem Zimmer, das William und seine Frau für ihre offiziellen Videobotschaften nutzen, sondern in seinem Büro in Anmer Hall.

Dass sich die beiden privat austauschen, sei vor allem im Interesse des 37-Jährigen: "Es sind zwei Brüder, die miteinander reden. Niemand sonst. Das nimmt den Druck aus den Gesprächen", kommentierte der Insider schließlich. Die Technologie nutze Harry weiterhin auch, um mit seinen anderen blaublütigen Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben: Auch seine Oma, Queen Elizabeth II. (94), habe er schon vor den PC-Bildschirm gelockt. Künftig wird dafür vielleicht allerdings nicht mehr so viel Zeit bleiben, immerhin nimmt William seit Kurzem schon wieder die ersten öffentlichen Termine wahr und verabschiedete sich damit aus dem Home-Office.

Getty Images Prinz Harry und Prinz William auf seiner Hochzeit mit Meghan

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William, Mai 2020

Getty Images Prinz William im Juni 2020



