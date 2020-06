Was für ein heißes Gefährt! Sophia Thomalla (30) zeigt im Netz gerne, was sie hat – ob es nun ihr durchtrainierter Körper ist, ihr süßer Vierbeiner oder ein atemberaubendes Outfit für einen anstehenden Auftritt. Doch mit einer Sache hatte die Freundin von Fußball-Star Loris Karius (26) bisher eher weniger geprahlt: Autos. Nun präsentierte sie ihren Fans jedoch ein Foto, auf dem sie mit einem vierrädrigen Prachtexemplar zu sehen ist!

Auf Instagram teilte die 30-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie ganz lässig an einem schwarzen Mercedes lehnt. Dazu verfasste sie nur die Zeile: "Großes Ego braucht großes Auto." Ob es sich hierbei allerdings um eine Werbe-Kampagne handelt oder ob Sophia sich diesen Wagen wirklich gegönnt hat, ging aus dem Beitrag nicht hervor. Ihre Fans waren jedenfalls begeistert von dem Foto. Unter den Kommentaren befanden sich auch einige von anderen Promis, die ihre anerkennenden Worte an die Schönheit richteten. So meinte beispielsweise Jimi Blue Ochsenknecht (28): "Du weißt!" Und Sylvie Meis (42) postete drei Flammen-Emojis unter dem Foto.

Dass es sich bei dem Fahrzeug in ihrer vermeintlichen Lieblingsfarbe wirklich um das Eigentum der Investorin handelt, ist gar nicht mal so abwegig: In einem Promiflash-Interview gab Sophia einmal zu, dass sie zwar kein typisches Auto-Mädchen sei, gegen ein schönes Gefährt aber nichts einzuwenden hätte: "Ich finde Autos cool, wenn die schnittig sind... wenn sie wirklich super zu fahren sind."

Anzeige

Instagram/sophiathomalla Sophia Thomalla, Juni 2020

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im Mai 2020

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla im März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de