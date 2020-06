Was läuft da zwischen Scott Disick (37) und den beiden Schwestern Kendall (24) und Kylie Jenner (22)? Seit einigen Wochen häufen sich die Gerüchte um ein Liebes-Aus zwischen dem Unternehmer und dem Model Sofia Richie (21). Das Paar soll offenbar eine Beziehungspause eingelegt haben. Liebeskummer ist dem Ex von Kourtney Kardashian (41) aber kaum anzumerken, denn Scott wurde jetzt beim gemeinsamen Dinner mit den Jenner-Schwestern gesichtet!

Paparazzi entdeckten das Trio am vergangenen Dienstag bei einem Restaurantbesuch in Los Angeles. Wie Mirror berichtete, soll Scott zuerst vor dem japanischen Lokal Nobu in Malibu aufgetaucht sein. Kurz danach erschienen auch Kylie und Kendall zum Abendessen. Dabei zog Letztere bei ihrer Ankunft alle Blicke auf sich. Die 24-Jährige fuhr mit ihrem luxuriösen Lamborghini-Sportwagen vor. Dabei trug sie eine rote Lederhose und ein durchsichtiges Oberteil. Ihre Schwester Kylie setzte bei ihrem Outfit auf eine hautenge Hose und silberne High Heels.

Scotts Ex Kourtney befand sich zu diesem Zeitpunkt mit den Kindern auf der Ranch ihrer Schwester Kim Kardashian (39) und deren Mann Kanye West (43). Quellen aus dem Umfeld des ehemaligen Paares schließen ein Liebes-Comeback allerdings nicht aus: "Niemand wäre überrascht, wenn sie ihre Beziehung wieder aufleben lassen würden", gestand ein Insider. Auch nach der Trennung habe Scott weiterhin ein äußerst gutes Verhältnis zu den Mitgliedern der Reality-TV-Familie.

