Carl Gustaf (74) und seine Gattin Königin Silvia von Schweden (76) haben allen Grund zu feiern! 1972 lernte sich das schwedische Königspaar bei den Olympischen Sommerspielen in München kennen und lieben. Nach ihrer Verlobung gaben sich die Eltern von Kronprinzessin Victoria (42) im Juni 1976 vor dem Altar der Stockholmer Domkirche das Jawort. Heute feiern Carl Gustaf und Silvia ihren Hochzeitstag!

Seit mittlerweile 44 Jahren gehen Carl Gustaf und Silvia gemeinsam durchs Leben. "Liebe rostet nicht", heißt es auf Instagram zu einem äußerst goldigen Schnappschuss von den beiden. Darauf schauen sich Carl Gustaf und Silvia mit verliebtem Blick tief in die Augen, während sie vor einer Horde von Fotografen posieren.

Carl Gustaf und Silvia erinnern sich heute aber nicht als Einzige an ihre Hochzeit zurück – auch ihre Tochter Victoria steckte ihrem Mann, Prinz Daniel von Schweden (46), 34 Jahre später an genau diesem Tag den Ring an den Finger. Die Kronprinzessin und der einstige Fitnesstrainer sind inzwischen schon seit zehn Jahren miteinander verheiratet.

Getty Images Königin Silvia von Schweden und ihr Mann Carl Gustaf, schwedisches Königspaar

Getty Images Königin Silvia von Schweden und ihr Mann Carl Gustaf im August 2012

Getty Images Kronprinzessin Victoria und Prinz Daniel von Schweden, Juni 2010

