Seit der aktuellen Doppelfolge von Are You The One? ist nichts mehr wie zuvor, denn: Der neue Mitbewohner Edin ist eingezogen. Dabei ersetzt der Tattoo-Fan aber nicht etwa einen ausgefallenen Kandidaten – der Muskelmann stellt ein zusätzliches Perfect Match einer der Kuppelshow-Teilnehmerinnen dar. Demnach steht der Neuzugang mit einem der anderen Männer in Konkurrenz, was sich nun bei der Matching-Night manifestierte!

Zunächst durfte Elisha Crowd eine Dame auswählen – er entschied sich erneut für Bikini-Athletin Nadine. Alex Dieterle wollte Luisa für sich. Und dann kam Edin dran: Er hörte auf sein Bauchgefühl und schnappte seinen Gegenspielern Laura Morante (29) weg, was Juliano nicht begeisterte: "Er hat mein Match gewählt!" Also musste der Personal-Trainer auf Ivana Rujevic ausweichen. Aleksandar Petrovic (29) wickelte dafür Ferhats (27) On-Off-Flirt Madleine um den Finger. Kevin Yanik blieb bei seiner Katharina Wagener (25) und Dominic Ewig (24) musste dann die übrig gebliebene Sabrina wählen.

Wegen des Nachzüglers blieb allerdings ein Herr ohne Match – Ferhat! Er hatte zwar die Chance, einem anderen die Dame wegzuschnappen, Nadine entschied sich aber, bei Elisha zu bleiben. Noch hat das Fehlen einer Partnerin keine Konsequenzen – in der Finalnacht hätte es aber fatale Folgen: Die aktuell erspielte Summe von 180.000 Euro wird nur zwischen den Matches aufgeteilt – der Single soll leer ausgehen!

Anzeige

TVNOW Die "Are You The One?"-Kandidaten 2020

Anzeige

Instagram / juliano_nuernberg Juliano, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / fero_chase Ferhat, TV-Bekanntheit

Passt Laura besser zu Juliano oder Neuzugang Edin? Juliano Edin Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de