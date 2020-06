Süßer Geburtstag im Hause Longoria-Bastón! Unglaubliche zwei Jahre ist es jetzt schon her, dass Eva Longoria (45) zum ersten Mal Mutter geworden ist: Gemeinsam mit ihrem Mann José Bastón bekam die Schauspielerin den kleinen Santiago (2) – der natürlich ihr ganzer Stolz ist. Das beweisen immer wieder niedliche Mama-Sohn-Schnappschüsse, die die Ex-Desperate Housewives-Darstellerin ins Netz stellt. Am Freitag feierte ihr kleiner Prinz jetzt schon seinen zweiten Geburtstag: Zu diesem Anlass veröffentlichte Eva nun ein zauberhaftes Video!

Dieser Clip dürfte so manchem Instagram-Follower der 45-Jährigen einen gerührten Seufzer entlockt haben: Santiago sitzt auf dem Schoss seiner Mama und versucht – auf die Bitte seines Papas hin – mit den Fingern zu zeigen, wie alt er geworden ist. Zwar schafft der kleine Mann es schon, "Dos" zu sagen (zu Deutsch: zwei), jedoch wollen seine Fingerchen noch nicht so richtig mitmachen! Erst mit Evas Hilfe gelingt es dem Geburtstagskind, die richtige Zahl hochzuhalten.

Zu dem putzigen Beitrag verfasste sie noch eine kleine Botschaft: "Mein hübscher kleiner Junge wird heute zwei! Es ging alles so schnell!", betont Eva darin – und schreibt weiter: "Ich habe so ein Glück, deine Mama zu sein und werde immer alles tun, für dich und diese Welt das Beste zu geben. Damit deine Zukunft sicher ist. Ich liebe dich, Liebe meines Lebens." Was sagt ihr zu ihrem Geburtstagsbeitrag für Santiago? Stimmt ab!

Instagram / evalongoria José Bastón und Eva Longoria mit ihrem Sohn Santiago

Instagram / evalongoria Eva Longorias Sohn Santiago

Instagram / evalongoria Eva Longorias Sohn Santiago

