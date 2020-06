Seine Kollegen nehmen mit emotionalen Worten Abschied. Gerade erst machte die traurige Nachricht über den Tod von Ian Holm die Runde. Der Der Herr der Ringe-Star verstarb am Freitagmorgen im Alter von 88 Jahren. Seine Parkinson-Erkrankung soll der Grund für sein Dahinscheiden gewesen sein. Der Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Bilbo Beutlin in der Romanverfilmung von J. R. R. Tolkien bekannt. Jetzt gedenken seine Co-Stars dem Briten.

In seiner Instagram-Story teilte Orlando Bloom (43) – der in dem Fantasy-Abenteuer den Elben Legolas verkörpert – ein Bild des Verstorbenen. "Wir haben heute eine Legende verloren", schrieb er zu der Aufnahme. Er habe zwar eine der kleinsten Figuren in dem gemeinsamen Streifen gespielt, für den Verlobten von Katy Perry (35) sei er aber immer ein Riese gewesen.

Auch Elijah Wood (39) nahm Abschied. Er spielte Frodo Beutlin, den Neffen von Bilbo. Auf Twitter postete der 39-Jährige einen Schnappschuss von Ian. "Es ist so traurig, zu hören, dass der einzigartige, brillante und lebhafte Sir Ian Holm verstorben ist. Leb wohl, Onkel", kommentierte er seinen Beitrag.

