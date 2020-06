Sie ist total aus dem Häuschen! Am Freitagabend verkündete Michael Wendler (47) und seine Laura (19), dass sie von nun an offiziell als Mann und Frau zusammen durchs Leben gehen. Nur wenige Monate nach der Verlobung haben sich die beiden klammheimlich standesamtlich in Florida das Jawort gegeben. Mit dabei: Michas Tochter Adeline Norberg. Im Netz hat sie nun ihre Freude über die Hochzeit ihres Vaters und Laura geteilt!

In ihrer Instagram-Story hat die 18-Jährige den Heiratsbeitrag des Paares veröffentlicht und dem frischgebackenen Ehepaar zuckersüße Worte gewidmet. "Gratulation! Ich freue mich so unglaublich doll für euch beide. Ich liebe euch", hat die Blondine ihren Beitrag auf der Social-Media-Plattform betitelt. Die Schülerin war eine der wenigen Gäste, die an dieser intimen Trauungszeremonie teilgenommen hat.

Aber konnten auch die Eltern der 19-jährigen frischgebackenen Gattin des Wendlers dabei sein? Vermutlich nicht. Der Grund dafür: Die aktuellen Reisebestimmungen für Touristen aus Deutschland oder anderen Ländern des Schengenraumes gestatten derzeit noch keine Einreise in die USA. Eine zweite, kirchliche Trauung soll aber schon ganz bald stattfinden, und da werden Lauras Eltern mit Sicherheit am Start sein.

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg, Tochter von Michael Wendler

Instagram / adelinenorberg21 Adeline Norberg und Laura Müller, November 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler und Laura an ihrem Hochzeitstag im Juni 2020



