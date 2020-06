Leonardo DiCaprio (45) und Camila Morrone (23) lassen die Korken knallen! Der Schauspieler und seine Liebste sieht man selten in der Öffentlichkeit zusammen. Sogar bei den Oscars im Februar machten sie sich rar und schritten getrennt über den roten Teppich. In den letzten Wochen hat sich das geändert, die beiden wirkten unzertrennlich, und sie verbrachten viel Zeit in Leos Haus in Los Angeles. Nun wurden die Verliebten gesichtet, wie sie es an Camilas Ehrentag ordentlich krachen ließen.

Paparazzi erwischten die zwei dabei, wie sie den 23. Geburtstag von Camila mit ein paar Freunden in Marina Del Rey feierten. Als Partylocation diente Leonardos 43 Meter lange Superjacht. Unter den geladenen Gästen waren auch ein paar Promis, darunter der amerikanische Snowboardheld Shawn White und einige Schauspieler: Nina Dobrev (31), Kevin Connolly und Lukas Haas (44). Die Stimmung auf den Schnappschüssen wirkt ausgelassen.

Auch wenn sich Leonardo und seine Camila nicht so oft zusammen zeigen, sollen sie megaglücklich sein. Auch der Altersunterschied, so wurde gemunkelt, soll kein Problem darstellen. Es kursierten auch bereits Gerüchte über eine mögliche Verlobung der beiden. Angeblich begann das Paar im Dezember 2017, miteinander auszugehen.

MEGA Leonardo DiCaprio und die Partygäste

MEGA Leonardo DiCaprio und die Partygäste

MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Juni 2020

