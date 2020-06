Könnte die Erfolgsgeschichte bald weiter gehen? Beyoncé (38), Kelly Rowland (39) und Michelle Williams (39) gelten mit ihrer Band Destiny's Child als regelrechte R&B-Ikonen. Mit Songs wie "Bootylicious", "Say My Name" und "Survivor" sangen sie sich in die Herzen von zahlreichen Musikliebhabern. Nachdem sich die Band im Jahr 2006 getrennt hatte, brachten sie ihre Fans zuletzt noch mal so richtig zum Ausrasten – der Grund: Das Trio überraschte mit gemeinsamen Auftritten bei der Super Bowl Halftime Show und dem Musikfestival Coachella. Doch gibt es bald noch mehr Grund zur Freude? Jetzt sollen die drei Powerfrauen bereits über eine Reunion sprechen!

Beyoncé, Kelly und Michelle seien bereits mitten in "vorsichtigen Gesprächen", welche die Planung von gemeinsamen Auftritten und neuer Musik betreffen sollen, behauptet jetzt ein Insider gegenüber Mirror. "Sie haben immer gesagt, dass sie eines Tages wieder zusammenkommen würden, wenn die Zeit dafür reif ist – und es gibt keinen vergleichbaren Zeitpunkt wie jetzt", erklärte die Quelle. Es sei bis jetzt zwar noch nichts unterschrieben, die Fans sollten aber trotzdem die Ohren offen halten, sobald sich die aktuelle Lage beruhigt hat.

Doch ist an diesen Spekulationen auch wirklich etwas dran? Kelly äußerte sich bereits im November 2019 in einem Interview mit Entertainment Tonight zu den Reunion-Gerüchten. "Ich habe noch nichts davon gehört. Ich spreche die ganze Zeit mit den Mädchen, [...] aber das ist noch nicht zur Sprache gekommen", erklärte die Sängerin. Es bleibt also abzuwarten, womit das R&B-Trio seine Fans als Nächstes überrascht...

Anzeige

Getty Images Destiny's Child in Sydney, 2002

Anzeige

Getty Images Destiny's Child bei den MTV Awards in New York City, 2000

Anzeige

Getty Images Destiny's Child bei den Billboard Music Awards in Las Vegas, 2000



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de