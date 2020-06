Für die Tochter von Angelina Jolie (45) war dies ein schwerer Schicksalsschlag! Die Hollywood-Schauspielerin hat zusammen mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (56) sechs Kinder: Maddox (18), Pax (16) und Zahara (15) wurden adoptiert, Knox (11), Vivienne (11) und Shiloh (14) brachte die "Maleficent"-Darstellerin selbst zur Welt. Dabei beweist Angelina immer wieder, wie wichtig ihr die Kinder sind. Aktuell geht es ihrer elfjährigen Tochter Vivienne offenbar nicht gut. Der Grund: Das Mädchen trauert um ihr kleines Haustier. Ihr Kaninchen ist gestorben!

"Viviennes Hase ist während einer Operation gestorben", erzählte Angelina von den letzten Ereignissen gegenüber Harper's Bazaar. In der aktuellen Situation sei es ihr besonders wichtig gewesen, den Kindern etwas zu bieten, auf das sie sich fokussieren können. Daraufhin hätten sie nach dem Tod des Tieres zwei neue Kaninchen mit körperlicher Einschränkung adoptiert. Diese hätten den Kindern geholfen, denn so konnten sie sich auf deren Betreuung konzentrieren – "und auf die der Hunde, der Schlange und der Eidechse", listete die Hollywood-Schauspielerin die weiteren Haustiere ihrer Sprösslinge auf.

Nicht nur in ihrer eigenen Familie achtet die Oscar-Gewinnerin darauf, dass es den Kindern gut geht. Auch in diversen Organisationen setzt sie sich für Kinderrechte ein. Kürzlich erklärte Angelina in einem Interview: "Da ich sechs Kinder habe, werde ich täglich daran erinnert, was das Wichtigste ist."

