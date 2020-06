Julianne Hough (31) ist kaum wiederzuerkennen! In den letzten Wochen war besonders das Liebesleben der Schauspielerin ein großes Thema in den Schlagzeilen. Schon seit längerem kursierten Gerüchte, dass es zwischen ihrem Mann Brooks Laich (36) und ihr alles andere als gut läuft. Drei Jahre nach der Hochzeit haben die zwei nun ihre Trennung bekannt gegeben. Nun schlägt Julianne offenbar ein neues Kapitel in ihrem Leben auf, zusammen mit einer Typveränderung: Sie ist jetzt nicht mehr blond!

Auf ihrem Instagram-Kanal zeigte sich die Darstellerin gerade mit einem dunkelbraunen, glatten Bob – ein ungewohnter Anblick. Da muss man schon zweimal hinschauen, um die 31-Jährige zu erkennen. Dafür stechen ihre blauen Augen nun viel mehr heraus als vorher und sie sieht einer berühmten Kollegin ähnlich, finden zumindest ihre Fans. Die Rede ist von Hollywoodikone Jennifer Aniston (51). Diese optische Veränderung kommt sehr gut an. Ihre Community ist mehr als angetan von der neuen Frise. "Ich liebe deine Haare", schwärmte ein Follower in den Kommentaren. Ein anderer schrieb: "Du siehst wunderschön aus!"

Dass Julianne gerne mal etwas Neues in Sachen Styling ausprobiert, bewies sie erst vor wenigen Wochen. Da färbte sie ihren Bob Pastellrosa. Was sagt ihr zu der neuen Haarpracht der "Safe Haven"-Darstellerin? Stimmt unten ab!

Instagram / juleshough Julianne Hough, Schauspielerin

Instagram / juleshough Julianne Hough im Juni 2020

Instagram / juleshough Julianne Hough im Mai 2020

Getty Images Julianne Hough im Oktober 2019



