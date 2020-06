Tolle Liebesnachrichten von Danni Büchners (42) Tochter Jada! Nach dem Tod von Jens Büchner (✝49) im November 2018 kämpfte seine Frau sich mit ihren Kindern Stück für Stück zurück ins Leben. Immer wieder betont die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin, wie schwer es ist, die Kids ohne den Schlagerstar großzuziehen. Doch nun machen erfreuliche Liebes-News die Runde: Teenagerin Jada ist verliebt – und das schon seit einem Jahr.

Bei Goodbye Deutschland zeigte Jada jetzt ganz offen ihre Liebe zu ihrem Freund. Der Lockdown, der während der Dreharbeiten in Spanien herrschte, machte es dem Pärchen jedoch schwer: "Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, aber zum Glück haben wir Handys. Was mir am meisten fehlt, sind die Momente, in denen wir zusammen zum Beispiel Fahrrad gefahren sind", erzählte die Schülerin traurig. Da persönliche Treffen zu dieser Zeit nicht möglich waren, verabredeten sie sich regelmäßig zu FaceTime-Calls – inklusive Liebesbekundungen auf Spanisch.

Danni kann sich mit dem Liebesglück der 14-Jährigen dagegen noch nicht so ganz anfreunden und erklärte: "Er ist ein netter Junge, aber es ist schwer für mich zu wissen, irgendwann wollen die ja nicht nur zusammen Karten spielen." Die Kontaktsperre komme der fünffachen Mutter deshalb sehr recht.

Anzeige

Instagram / dannibuechner Jada Karabas mit ihrer Mama Daniela Büchner

Anzeige

ActionPress Danni Büchner im Juni 2019 auf Mallorca

Anzeige

TV NOW Daniela Büchner mit ihrer Tochter Jada



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de