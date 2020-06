Von diesem Mann kann Wioleta Psiuk (28) nicht die Finger lassen! Kürzlich ließen die ehemalige Bachelor-Kandidatin und Alexander Hindersmann (31) die Bombe platzen: Sie sind offiziell ein Paar! Nach dieser großen Verkündung stand das Rosen-Universum kopf. Von nun an genießen die frisch Verliebten wohl jede Minute miteinander. Sie haben sogar schon den ersten gemeinsamen Urlaub hinter sich und zeigen jetzt: Die Turteltauben können voneinander nicht genug bekommen!

In seiner Instagram-Story erzählt der Kuppelshow-Star von dem Österreich-Urlaub mit seiner Herzensdame. "Schweren Herzens haben wir die Berge wieder verlassen", zeigte sich der Bachelor in Paradise-Teilnehmer betrübt. Dabei dürfte die neue Frau an seiner Seite seine Laune prompt wieder gehoben haben. Heiß und innig drückte Wio ihrem Alex einen dicken Schmatzer auf die Wange, während er aus dem Grinsen nicht mehr herauskam.

"Das Gute ist, dass wir Anfang Juli wieder den nächsten Trip nach Österreich geplant haben", verriet die TV-Bekanntheit weiter. Den ersten Urlaub hat das Couple offenbar zusammen in vollen Zügen genossen. Bei der traumhaften Kulisse der österreichischen Berglandschaft sind romantische Stunden wohl auch vorprogrammiert. "Ein wunderschöner Ort mit einer wunderschönen Frau", schwärmte Alex dabei auf Instagram unter einem Foto, auf dem er sich mit Wio in Vorarlberg befand.

Instagram / alexander_hindersmann Wioleta Psiuk und Alexander Hindersmann im Juni 2020

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersman und Wioleta Psiuk

Instagram / alexander_hindersmann Alexander Hindersmann und Wioleta Psiuk



