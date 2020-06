Wie weit sind Melissa (23) und Dominic Ewig (24) in ihrer Beziehung? Die beiden Berliner lernten sich bei Are You The One? kennen und lieben. Kurz nach der Sendung gaben die zwei bekannt, dass sie fest zusammen sind – und das sogar schon seit mehreren Monaten. Auch die drei magischen Worte kamen den beiden bereits über die Lippen. Doch haben sich Melissa und Dominic auch schon ihren Eltern vorgestellt?

Im Interview mit Promiflash erzählte die Immobilienkauffrau: "Er hat das letzte Wochenende komplett mit meiner Familie und mir verbracht. Wir haben bei meiner Familie geschlafen und wir haben viel Zeit zusammen verbracht." Dominic habe insgesamt sogar schon sehr viele ihrer Verwandten kennenlernen können. "Meine Familie versteht sich total gut mit ihm und hat ihn sehr herzlich aufgenommen", schwärmte Melissa. Ob auch sie schon die Gelegenheit hatte, die Angehörigen ihres Freundes kennenzulernen, verriet sie jedoch nicht.

Dass für die beiden laut den Beziehungsexperten der Kuppelshow andere Partner besser geeignet wären, sei für ihre Verwandtschaft kein Problem. "Meine Familie hat natürlich die ganze Zeit gehofft, dass wir ein Paar sind und zusammenkommen. Und die hat es dann auch total gefreut, dass es im Endeffekt geklappt hat", machte Melissa klar.

Instagram / melissa.ayto Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin 2020

Instagram / dominic.ewig Dominic Ewig im April 2020

TVNOW Melissa und Dominic bei "Are You The One?"



