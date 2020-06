Sophia Thomalla (30) hat allen Grund zu feiern! Anfang 2019 teilte die TV-Bekanntheit besonders erfreuliche Neuigkeiten mit der Öffentlichkeit: Sie und Profifußballer Loris Karius (27) sind ein Paar. Seitdem gehen das Model und der Sportler trotz größerer Distanzen aufgrund von verschiedenen Wohnorten gemeinsam durchs Leben. Heute feiert der Kicker seinen 27. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass gratulierte Sophia ihrem Liebsten mit einem süßen Kompliment!

"Alles Gute zum Geburtstag, Schönster", schrieb Sophia mit einigen Konfetti-Emojis und einem roten Herz via Instagram. Passend dazu teilte die Beauty einen neuen Pärchen-Schnappschuss mit ihrem Freund: Mit einem verträumten Lächeln grinsen die Turteltauben Kopf an Kopf total glücklich in die Kamera. Sieht ganz so aus, als würden die beiden ihre Zweisamkeit in vollen Zügen genießen.

Doch nicht nur Sophia gratuliert ihrem Partner zu dessen Ehrentag – auch in den Kommentaren unter dem Beitrag sind zahlreiche Glückwünsche an Loris zu finden. Darunter etliche prominente Freunde des Paares wie Profitänzer Massimo Sinató (39), Autorin Johanna Völkel und Sophias Mutter Simone Thomalla (55).

Anzeige

Instagram / sophiathomalla Sophia Thomalla, Model

Anzeige

Instagram / loriskarius Loris Karius, Profifußballer

Anzeige

Getty Images Simone Thomalla, Schauspielerin

Folgt ihr Sophia im Netz? Ja klar! Nein, noch nicht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de