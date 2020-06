Wissen Melissa (23) und Dominic (24) schon, wie es in ihrer Beziehung weitergehen soll? Die beiden Berliner lernten sich bei Are You The One? kennen und lieben. Nur kurz nach der Sendung offenbarten die zwei, dass sie schon seit mehreren Monaten ein Paar sind. Die Immobilienkauffrau hat ihren Liebsten sogar schon ihrer Familie vorgestellt. Nun haben sie mit Promiflash über ihre weiteren Zukunftspläne gesprochen!

Gegenüber Promiflash verrieten die zwei Turteltauben, wie sie zu dem Thema Hochzeit und Kinder stehen. "Die Vorstellung ist da, dass es geht, aber natürlich wollen wir uns damit viel Zeit lassen. Wir sind beide Anfang und Mitte 20 und haben noch viel vor. Es eilt nicht", machte der Student klar. Melissa ist da ähnlicher Meinung: "Also, man kann es sich mit dem anderen schon vorstellen in der Zukunft, aber es ist nicht geplant, dass wir das in den nächsten paar Jahren schon haben wollen."

Auch in Sachen Umzug möchten es die beiden offenbar langsam angehen lassen. "Also, ich möchte meine Wohnung jetzt noch nicht aufgeben, aber ich bin aktuell sowieso immer bei Dominic", erklärte die 23-Jährige. Sie würden sich daher wahrscheinlich nicht direkt eine neue Wohnung suchen, sondern erst einmal so wie bisher weitermachen.

Anzeige

Instagram / dominic.ewig Dominic, "Are You The One?"-Kandidat

Anzeige

Instagram / Bz8PBC_CwZt Melissa, "Are You The One?"-Kandidatin 2020

Anzeige

TVNOW Melissa und Dominic bei "Are You The One?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de