Lena Gercke (32) steht kurz vor der Geburt! Im Januar hatte das schöne Model bekannt gegeben: Gemeinsam mit ihrem Schatz Dustin Schöne erwartet die Beauty zum ersten Mal Nachwuchs! Seit der Verkündung ließ die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Fans dann fleißig mit Kugel-Schnappschüssen an der besonderen Zeit teilhaben. Nun geht es für die Blondine in den Schwanger-Endspurt – und den genießt Lena noch in vollen Zügen!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die 32-Jährige am Mittwoch einen niedlichen Schnappschuss mit ihrer Community: Ganz gemütlich entspannt die werdende Mama in der Sonne, grinst breit in die Kamera. Zu dem Foto schrieb die gebürtige Marburgerin: "Hi von meinem glücklichen Pancake-Gesicht!" Mit ihrem Posting scheint Lena zudem zu verraten, dass sie ein letztes Mal vor der Entbindung im Urlaub ist: Im Hintergrund des Fotos ist nämlich deutlich ein Swimmingpool zu erkennen – zudem verlinkte sie als Ort "Babymoon". Dabei handelt es sich in der Regel um einen finalen Kurzurlaub, bevor werdende Eltern ihr Baby begrüßen dürfen.

Ob die Bald-Mami dort wohl auch mit einigen Schwanger-Problemen zu kämpfen hat? Erst kürzlich offenbarte Lena ihren Followern nämlich, sie gehe wegen der Hitze auf wie "ein Hefebrötchen". Deswegen wünsche sie sich wieder kältere Tage herbei.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke, Februar 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Getty Images Model Lena Gercke



