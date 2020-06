Ein weiterer Rückschlag für diese Ex-GNTM-Kandidatin! Bianca Own (19) nahm in diesem Jahr an der aktuellen Staffel der beliebten Castingshow Germany's next Topmodel teil. Allerdings konnte sie Modelmama Heidi Klum (47) nicht bis zum Schluss von sich überzeugen – sie belegte in dem TV-Format den zwölften Platz. Aufgrund der langen Dreharbeiten machte sich die hübsche Brünette dann auch noch Sorgen um ihren Schulabschluss. Jetzt liegen die endgültigen Ergebnisse vor!

Vor Kurzem berichtete Bianca ihren Fans auf Instagram von ihren Abschlussprüfungen. Dabei offenbarte sie auch, dass sie Nachprüfungen absolvieren musste, um ihr Abitur vielleicht doch noch zu retten. Aber die Punktzahl reichte schließlich nicht aus. "Ich habe mein Abitur leider nicht bestanden", verriet sie ihren Followern jetzt. Doch spielte hierbei wirklich ihre Teilnahme an der Castingshow eine Rolle? Die gesamte Situation sei wirklich schwierig gewesen, erinnert sich die TV-Bekanntheit: "Ich habe währenddessen GNTM gemacht. Ich war drei Monate weg, aus dieser Zeit musste ich den Stoff nachholen."

Doch auch mit dieser Niederlage geht die ehemalige GNTM-Kandidatin positiv um. "Immerhin habe ich meinen Traum gelebt, der leider auch nicht zum Erfolg geführt hat. Aber ich werde meinen Weg gehen, das weiß ich", erklärte sie ihren Fans im Internet. Sie wolle nun ein Praktikum oder eine Ausbildung beginnen, um so ihr Fachabitur zu erlangen.

Instagram / bianca_own Bianca Own, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / bianca_own Bianca Own, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / bianca_own Bianca Own, Ex-GNTM-Kandidatin



