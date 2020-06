Was sagt Penn Badgley (33) zu den Anschuldigungen? Der Schauspieler, der seinen Durchbruch mit der Kultserie Gossip Girl feierte, ist seit zwei Jahren auch als sympathischer Serienkiller in You zu sehen. Der Netflix-Hit wird nun allerdings von einem Skandal heimgesucht. Denn Chris D'Elia wurde vergangene Woche von mehreren Frauen der Pädophilie beschuldigt. Aber was sagt Penn zu den Vorwürfen, die gegen seinen Kollegen geäußert wurden?

In einem Interview für den Podcast der Los Angeles Times erklärt Penn, dass er Chris nicht wirklich kenne. Nichtsdestotrotz sei er "sehr beunruhigt" von den Unterstellungen. "Es hat mich sehr getroffen", betont der 33-Jährige bestürzt. Er berichtet, dass die Produzenten der Show als Allererstes die Schauspieler kontaktiert hätten, die in Szenen mit Chris gespielt haben, und nachgehakt, ob diese sich sicher gefühlt hätten. Darunter auch die 17-jährige Jenny Ortega, die in der Serie Ellie verkörpert. Ob sie sich nun beim Dreh wohlgefühlt habe, das gibt der "Einfach zu haben"-Star nicht preis.

Auf Twitter stellen Fans den unheimlichen Zufall fest, dass Chris in dem Thriller auch einen Sexualstraftäter darstellt, der es auf kleine Mädchen abgesehen hat. "Ich kann es nicht glauben, die Ironie des Castings ist echt zu viel", schreibt ein User.

Getty Images Penn Badgley bei einem Event in Beverly Hills im September 2018

Getty Images Chris D'Elia beim Nashville Comedy Festival im April 2018

Getty Images Chris D'Elia bei einem Event in NYC im Mai 2015



