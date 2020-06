Bastian (35) und Ana Schweinsteiger (32) lassen es sich richtig gut gehen! Im Juli sind der Ex-Profi-Fußballer und der Tennisstar vier Jahre verheiratet. In Venedig gaben sie sich damals in einer privaten Zeremonie das Jawort. Obwohl das Ehepaar sein Privatleben weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus hält, lässt es seine Fans doch ab und an einen Blick in seinen gemeinsamen Alltag erhaschen: Jetzt fotografierte sich das Promi-Couple sogar bei einem süßen Kaffee-Date!

Auf dem Instagram-Foto sitzen der ehemalige Kapitän der deutschen Fußballnationalelf und seine sportliche Ehefrau bei tollem Wetter in einem Café. Mit dunklen Sonnenbrillen auf der Nase hat das Pärchen ein breites Grinsen aufgesetzt. Der Grund? Offenbar ihre Zweisamkeit! "Eine goldene Regel für den perfekten Kaffee – genieße ihn in guter Gesellschaft", schrieb Schweini unter den Schnappschuss und versah seinen Kommentar mit einem Zwinker-Smiley.

Auf einem weiteren Bild hält der gebürtige Bayer eine Kaffeetasse in der Hand, die kunstvoll mit einem Herz aus Milchschaum verziert wurde. So stand wohl auch das Heißgetränk ganz im Zeichen ihrer Liebe. Die Auszeit scheint das Sportler-Pärchen sichtlich zu genießen, die beiden sind mittlerweile nämlich Eltern von zwei Söhnen. "Als Mutter habe ich so viel gelernt. Geduld zu haben und bedingungslos zu lieben, sind nur zwei von all den wunderbaren Dingen", gab Ana kürzlich auf Instagram preis.

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger im Jahr 2020

Instagram / bastianschweinsteiger Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic im Jahr 2020

Getty Images Ana und Bastian Schweinsteiger im November 2018



