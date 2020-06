Dieses Paar wagt sich an den nächsten großen Schritt! Im Leben der ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatin Mareike Lerch und ihrem Verlobten Philipp Herder tut sich gerade so einiges. Erst vor Kurzem zog Castingshow-Kollegin Nadine Wimmer zu dem jungen Paar nach Berlin. Trotzdem bleibt die Beziehung von Mareike und Philipp deshalb nicht auf der Strecke: Schon bald wollen sich die beiden das Jawort geben! Im Promiflash-Interview verraten sie Details über ihre Hochzeitspläne.

"Wir werden kein Hochzeitskleid haben bei der Hochzeit. Da haben wir uns beide dazu entschieden, dass das absolut unnötig ist. Wir werden in Shorts und Bikini heiraten", erklärt Philipp im Gespräch mit Promiflash. Die Trauungszeremonie soll auf der indonesischen Insel Bali stattfinden, dafür hat das Paar zwei Hochzeitsplaner engagiert. Wegen der aktuellen Lage sei es jedoch schwierig, die Pläne in die Tat umzusetzen. Komplett verzichten möchten Mareike und Philipp auf die Feierlichkeiten aber nicht. "Wir werden dieses Jahr im kleinen Kreis standesamtlich heiraten", freute sich Mareike. Sobald die Umstände es wieder zulassen, soll die große Party im nächsten Jahr folgen.

Wie der besondere Tag ablaufen soll – darüber haben sich Mareike und Philipp schon viele Gedanken gemacht. "Da haben wir schon sehr, sehr konkrete Pläne für den Tag", erzählt Philipp. Allerdings würden sie ihre Planung nicht öffentlich machen, damit ihre Hochzeitsgäste nicht vor der Feier davon erfahren.

Instagram / mareike.lerch Mareike Lerch, Ex-GNTM-Kandidatin

Instagram / _herder_ Philipp Herder und Mareike Lerch

Instagram / mareike.lerch Mareike Lerch, Ex-GNTM-Kandidatin



