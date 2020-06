Johnny Depp (57) hisst wieder die Segel! Der Hollywood-Schauspieler ist seit dem Jahr 2003 in allen fünf der beliebten Fluch der Karibik-Filme als Captain Jack Sparrow zu sehen. In dieser langen Zeit stand er bereits gemeinsam mit anderen großen Stars, unter anderem Keira Knightley (35), Orlando Bloom (43) und Geoffrey Rush (68), für die abenteuerlichen Filme vor der Kamera. Doch drei Jahre nach der Premiere des letzten Streifens "Pirates of the Caribbean: Salazars Rache" lebt Jack Sparrow wieder auf: Jetzt schlüpfte Johnny erneut in die Rolle des Seeräubers!

Für das Format Juiced TV besuchte der berühmte Schauspieler vor Kurzem die Patienten eines Kinderkrankenhauses in Australien. Während Johnny in einem Videochat die neugierigen Fragen der Kinder beantwortet, geht er in seiner Rolle als Pirat so richtig auf. "Das ist eine tolle Einrichtung. Ich bin mit euch allen zusammen und sende euch all meine Liebe, Respektlosigkeit und Ignoranz – denn es macht Spaß, respektlos und ignorant zu sein!", witzelte der 57-Jährige. Allerdings ist dies nicht sein erster Besuch in der Klinik. "Es ist schon ein paar Jahre her, seit ich dort war... ich hab's vermisst und wollte 'Hallo' sagen", erklärte er.

Dem Schauspieler scheint sein Engagement in diesem Bereich besonders am Herzen zu liegen. "Diese drei wunderbaren jungen Leute, mit denen ich heute Abend gesprochen habe und die Tatsache, dass ich von Leuten gehört habe, die Videos eingesandt haben, ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe", berichtet Johnny, der selbst Vater von zwei Kindern ist.

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Getty Images Johnny Depp als Jack Sparrow

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler



