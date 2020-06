So glücklich ist Sia (44) als zweifache Mutter! Im Mai sorgte die Sängerin für eine große Überraschung: Sie verriet, dass sie vergangenes Jahr zwei Söhne im Teenageralter adoptiert hat. Die Jungen seien aufgrund ihres Alters nicht mehr Teil des Pflegefamiliensystems gewesen, deswegen nahm sich die 44-Jährige ihrer an. Nun sprach die "Chandelier"-Interpretin in einem Interview über ihre beiden Söhne und widmete ihnen rührende Worte!

Obwohl Sia die beiden Jungen adoptiert hat, hat sie nicht das Gefühl, die zwei gerettet zu haben – für sie ist es genau umgekehrt. "Es ist ein Segen für mich. Ich denke, sie haben mich gerettet, ich bin überglücklich", erzählte sie im Interview bei Good Morning America. Gleichzeitig gab sie zu, dass sie ein Jahr gebraucht hätten, um als Familie zueinanderzufinden. "Sie haben beide sehr gelitten. Wir hatten unsere Höhen und Tiefen, aber unser Verhältnis ist heute besser denn je", führte sie aus.

Vor allem die Quarantäne habe sich für die Jungs als Herausforderung erwiesen. "Beide finden es ziemlich schwierig, der eine mehr als der andere", hatte Sia im Mai gegenüber The Morning Mash Up erklärt. Dass sämtliche Geschäfte zu diesem Zeitpunkt geschlossen waren, sei eine der größten Schwierigkeiten gewesen.

Anzeige

Getty Images Sia bei der Vanity Fair Oscar Party

Anzeige

Getty Images Sia, Sängerin

Anzeige

Getty Images Sängerin Sia



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de